Nachtclubs willen zo snel mogelijk van toegangstesten af

Als het aan de nachtclubs licht dan vervallen de toegangstesten zo snel als mogelijk. Door de coronatestverplichting zullen jongeren mogelijk besluiten een clubavond te laten schieten of ze melden zich met het verkeerde toegangsbewijs aan de deur. Ook vragen de clubeigenaren zich af of er wel voldoende testcapaciteit is, zeker als straks ook het festivalseizoen weer losbarst.

Sinds dit weekend mogen de clubs weer onder voorwaarden open, na zestien maanden gesloten te zijn geweest. Ondernemers in de sector zijn blij maar kampen ook met uitdagingen, zoals het vinden van voldoende personeel, merkt Nachtbelang op. De belangenvereniging van nachtclubs wijst erop dat de afgelopen maanden flink is gesaneerd. Van vrijwel alle personeelsleden is afscheid genomen. Evengoed zijn de ondernemers blij dat ze weer open mogen, nadat bij eerdere persconferenties van het kabinet keer op keer had geklonken dat clubs en discotheken gesloten moesten blijven.

Op dit moment kan een club alleen open als bezoekers een coronatoegangsbewijs hebben. Veel jongeren zullen zich er volgens Nachtbelang niet bewust van zijn dat er een test nodig is van een speciale testlocatie. “We sluiten niet uit dat er jongeren zijn die met negatieve test of vaccinatiebewijs gewoon toegang denken te kunnen krijgen”, aldus de vereniging. Er zijn ook locaties waar je meer dan een half uur moet rijden om bij een aangewezen testlocatie te komen. Het is volgens Nachtbelang onzeker of alle bezoekers dat voor een clubavond over hebben.

“Het is oprecht een uitdaging om een bedrijfssector als deze weer zo snel op gang te krijgen midden in de zomer met veel concurrerende alternatieven voor je doelgroep”, aldus Nachtbelang. De belangenvereniging verwacht dat de komende tijd steeds meer zaken zullen opengaan, mogelijk in de steden wat meer dan in de gebieden waar er minder testlocaties zijn.