‘Britse bedrijven hebben nog veel last van gevolgen brexit’

Een derde van de Britse bedrijven heeft een halfjaar na de brexit minder klanten uit de Europese Unie. Vooral voor mkb-bedrijven blijkt het lastig om aan alle nieuwe handelsregels te voldoen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een enquête onder ondernemers.

Bij een vergelijkbare rondgang in januari gaf iets meer dan een kwart van de Britse bedrijven aan dat de omzet is gedaald. In de nieuwe enquête van deze maand is dat nog altijd 26 procent. Veel bedrijven zijn Europese klandizie kwijtgeraakt omdat het niet lukt om goederen als voedsel te exporteren of omdat consumenten niet willen betalen voor de extra inklaringskosten voor producten van buiten de EU. Ook zijn er bedrijven die een extra kantoor of distributiecentrum in de EU hebben opgezet, maar dat geeft extra kosten.

Tegelijkertijd geeft iets meer dan de helft van de bestuurders van bedrijven aan dat de ergste problemen opgelost raken. Zij zien de toekomst positief in nu de Britse economie stevig groeit. Dat valt echter moeilijk te rijmen met de twee derde van de bedrijven die verwachten dat de situatie nog moeilijker wordt als de brexitovergangsperiode eindigt en Groot-Brittannië importcontroles gaat houden aan de grens. Dat gebeurt in januari volgend jaar.

Bedrijven klagen verder over een tekort aan geschikt personeel. 17 procent van de bedrijven kan niet genoeg hoogopgeleid personeel vinden en 10 procent van de bedrijven zegt juist geen laagopgeleid personeel te kunnen vinden.