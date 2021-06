Kredietverstrekker van Wehkamp wil ook andere webwinkels bedienen

De financiële tak van webwinkel Wehkamp gaat op eigen kracht verder. Tinka, het voormalige Wehkamp Finance, had in het verleden de naam makkelijk geld te lenen tegen zeer hoge rentes, maar topman Karlheinz Toni wil van zijn bedrijf juist een consumentvriendelijke kredietverstrekker maken die met meerdere webwinkels samenwerkt. Zo moet Tinka een verantwoorder alternatief worden voor bijvoorbeeld het Zweedse Klarna.

Toni kent de kritiek op Wehkamp Finance, dat al sinds 1960 kredieten verstrekte aan Wehkamp-klanten. Volgens de Oostenrijker is de kredietverstrekker al jaren bezig om consumentvriendelijker te worden. “Ooit hadden veel klanten een betalingsachterstand, dat is nu nog minder dan 5 procent.” Om nog lager te gaan, zal Tinka ook bij aankopen van minder dan 1000 euro een kredietcheck doen.

Bovendien wil Toni niet dat klanten die een keer niet kunnen betalen direct in de problemen komen. “Die klanten moet je juist helpen. Bij bedrijven als Klarna en AfterPay komt zo’n 15 procent van de omzet uit extra kosten die klanten die te laat betalen opgelegd krijgen. Dat moet je niet willen.”

Wehkamp Finance vroeg altijd de maximaal toegestane rente van 14 procent, maar tijdens de coronacrisis werd dat verlaagd tot 10 procent. Tinka zal niet weer teruggaan naar een hogere rente ook al zou dat wel mogen. “We rekenen nu 9,9 procent rente. Die rente is doorgaans niet de reden dat mensen niet meer kunnen betalen. Het is veel belangrijker om te kijken of ze een aankoop überhaupt kunnen betalen.”

Tinka komt volledig op eigen benen te staan onder de hoede van de Britse investeerder Apax Partners, die ook het moederbedrijf is van Wehkamp. De banden met de webwinkel worden echter volledig doorgesneden. “Zij zijn alleen nog een klant van ons”, aldus Toni. De groei moet in eerste instantie komen door meer webwinkels als klant te trekken, zoals elektronicaketen BCC of telecomprovider Youfone die al met Tinka samenwerken. Op termijn wil het bedrijf ook naar het buitenland.

Toni beseft dat de aandacht voor klantvriendelijkheid betekent dat het iets moeilijker wordt om winst te maken. “Maar ik denk dat de markt dit steeds meer van ons gaat vragen, net als duurzaamheid bij winkels”, aldus de topman. “In onze sector zal verantwoordelijke geldverstrekking net zo’n punt worden. Zolang ik hier zit, is dit onze koers.”

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vindt dat de rente die Tinka rekent nog altijd zeer hoog is. De strengere controle of klanten ook kleine leningen wel kunnen betalen, is dan weer positief. “Kwetsbare mensen worden dan beschermd.” Ook schuldhulpverleningsvereniging NVVK ziet die controle als een goede stap. “We zijn vrij positief over hoe het bedrijf zich de afgelopen jaren gedraagt”, laat een woordvoerder weten. “Als ze meer beloftes doen, zullen wij ze daar ook des te harder aan houden in de praktijk.”