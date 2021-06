RTL België verkocht aan DPG Media en uitgever Rossel

RTL België komt in handen van het Belgische mediabedrijf DPG Media, de uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant en NU.nl, en zijn Franstalige branchegenoot Rossel, die de krant Le Soir uitgeeft. Berichten over een deal deden al langer de ronde. Met de overname is een bedrag van 250 miljoen euro gemoeid.

De Europese radio- en televisiegroep RTL zette de Belgische en Nederlandse activiteiten drie maanden geleden in de etalage. DPG werd eerder ook gelinkt aan een overname van RTL Nederland. Maar hier greep het mediaconcern mis. De Nederlandse tak van RTL ging uiteindelijk samen met mediabedrijf Talpa van mediamagnaat John de Mol.

RTL België is onder andere de Franstalige marktleider in televisie en radio. De tv-zenders van de groep hadden vorig jaar een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent. Rossel was tot eind vorig jaar minderheidsaandeelhouder van RTL België, maar verkocht dat belang aan moederbedrijf RTL.

DPG ziet met de overname van RTL België zijn kans schoon om een nationale dekking te krijgen en een sterkere positie uit te bouwen bij adverteerders. DPG heeft in België al de televisiezenders van VTM in zijn bezit.

De overname van RTL België is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen en wordt naar verwachting nog dit jaar afgerond.