Amerikaan betuigt spijt van hulp bij vlucht automagnaat uit Japan

Het was een fout om automagnaat Carlos Ghosn te helpen bij zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan. Dat zei Michael Taylor, een van de twee Amerikanen die vanwege zijn hulp bij de vlucht van Ghosn naar Libanon terechtstaat. “Ik heb hem helpen ontsnappen toen hij op borgtocht vrij was, en ik betreur mijn acties ten zeerste”, zei hij. “Ook omdat ik daarmee het juridische proces heb bemoeilijkt.”

Ghosn is de voormalige topman van Renault en ook de ex-topman van de Japanse autobedrijven Nissan en Mitsubishi. Hij woont in Beiroet sinds zijn ontsnapping eind 2019 uit Japan, waar hij vastzat op verdenking van fraude. Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privédoeleinden.

Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest hij aftreden bij de autofabrikanten waar hij de leiding had. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij op borgtocht was vrijgelaten en huisarrest had. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

Michael Taylor staat samen met zijn zoon Peter Taylor terecht voor hun rol in de ontsnapping. Zij werden eerder door de VS uitgeleverd aan Japan. Pa Taylor werd onder meer ondervraagd door zijn advocaat gevolgd door een verhoor van een van de aanklagers.

Taylor beschreef hoe hij te weten kwam dat Ghosn wilde ontsnappen, en dat de nicht van Ghosn de schoonzus van zijn vrouw was. Die zou hem onder druk hebben gezet om de voormalige directeur te helpen.

De zaak van de Taylors in Tokio is de laatste in een reeks rechtszaken over de hele wereld met betrekking tot Ghosn. Voormalig Nissan-directeur Greg Kelly staat momenteel terecht in Tokio omdat hij Ghosns vergoeding te laag zou hebben opgegeven. Automaker Nissan klaagt Ghosn aan voor een schadevergoeding van 10 miljard yen, omgerekend zo’n 75 miljoen dollar, in een aparte rechtszaak in Yokohama.

Franse onderzoekers hebben Ghosn ondertussen in Beiroet ondervraagd over beschuldigingen dat hij fondsen van Renault heeft overgeheveld. Vorige maand werd de voormalige topman veroordeeld tot het betalen van bijna 5 miljoen euro aan een lokale eenheid van Nissan in een zaak in Nederland.

Door schuld te bekennen en berouw te tonen, lijken de Taylors op zoek te zijn naar een snelle veroordeling en strafvermindering. Zij hebben in de VS al een tijd vastgezeten, maar het is niet bekend of dat zal meetellen bij hun veroordeling in Japan. De verwachting is dat zij in juli hun straf horen.