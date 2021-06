Amerikaanse banken delen uit na geslaagde stresstest

Enkele grote Amerikaanse banken hebben aangekondigd voor miljarden dollars eigen aandelen in te kopen, waarmee ze hun aandeelhouders belonen. Na een geslaagde stresstest door de Federal Reserve hief de toezichthouder vorige week crisisbeperkingen op voor inkoopprogramma’s. Daarnaast gelden beperkingen op dividenduitkeringen niet langer.

Morgan Stanley kondigde aan de komende twaalf maanden voor 12 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Doordat er minder stukken overblijven, stijgen die in waarde en kan de winst per aandeel toenemen. De zakenbank besloot bovendien het dividend te verdubbelen.

De vooral op hypotheken en consumenten gerichte bank Wells Fargo gaat voor 18 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het dividend gaat van 10 cent naar 20 cent per aandeel. Dat is nog altijd flink lager dan de winstuitkering van 51 cent die Wells Fargo voorheen hanteerde, maar de bank kampt ook nog met de nasleep van een schandaal waarbij werknemers zonder toestemming nieuwe rekeningen openden voor klanten.

Bank of America nam in maart al een voorschot op de verwachte versoepelingen door de Fed en kondigde in die maand een aandeleninkoop aan van 25 miljard dollar aan. Het dividend zal met ongeveer 17 procent omhooggaan. Bij zakenbank Goldman Sachs gaat die winstuitkering met 60 procent omhoog. JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, kondigde alleen een dividendverhoging van 11 procent aan.

De Fed stelde in 2020 beperkingen in op de beloningen van Amerikaanse banken voor hun aandeelhouders. De kredietverstrekkers moesten zo voldoende kapitaal aanhouden om grote schokken aan te kunnen. De verwachte economische impact van de coronapandemie was groot, dus bestond de vrees dat veel leningen nooit zouden worden terugbetaald. De beperkingen zouden oorspronkelijk tot eind 2020 gelden, maar werden verlengd tot het einde van juni.

In Europa beperkt de Europese Centrale Bank de banken nog langer bij het uitkeren van dividend en het terugkopen van aandelen. Toezichthouders van de centrale bank roepen financieel concerns met klem op om hier zeker tot 1 oktober mee te wachten.