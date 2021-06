ArcelorMittal en Just Eat Takeaway winnaars op Amsterdamse beurs

Staalconcern ArcelorMittal en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren dinsdag de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Ook de koers van ING zat duidelijk in de lift, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters licht hoger sloten. De snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus in veel landen zorgde voor enige terughoudendheid op de Europese aandelenmarkten.

ArcelorMittal was de op een na sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,5 procent. Analisten van Deutsche Bank schroefden het koersdoel voor de staalproducent op. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, kreeg er 3,6 procent bij. Daarmee liet het aandeel enig herstel zien, want in de afgelopen maanden ging de koers van het bedrijf juist omlaag.

ING dikte ruim 2 procent aan. De bank profiteerde van het nieuws dat grote Amerikaanse sectorgenoten weer eigen aandelen mogen inkopen en meer dividend kunnen uitkeren. Bijvoorbeeld Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America gaan voor miljarden dollars aan eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren om hun aandeelhouders te belonen. De stap volgt op een geslaagde stresstest van de banken, waardoor de crisisbeperkingen werden opgeheven. De Amerikaanse centrale bank legde de banken in 2020 beperkingen op om voldoende kapitaal aan te houden om grote schokken aan te kunnen.

De AEX-index op Beursplein 5 ging op 734,19 punten de handel uit, goed voor een plus van 0,5 procent. Eerder op de dag werd nog een nieuw tussentijds record bereikt, van 736,33 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1043,72 punten. Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent.

Een opvallende winnaar was verder Vivoryon, dat ongeveer 10 procent steeg. De biotechnoloog verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie. De deal met Simcere richt zich op de ontwikkeling en verkoop van medicijnen tegen alzheimer in China. Onder de deal ontvangt Vivoryon een vooruitbetaling en mogelijke mijlpaalbetalingen, die in totaal kunnen oplopen tot 565 miljoen dollar. Ook ontvangt Vivoryon royalty’s op toekomstige verkopen.

In Frankfurt verloor de Duitse remmenfabrikant Knorr-Bremse daarnaast meer dan een tiende aan beurswaarde. Het bedrijf meldde in gesprek te zijn over het nemen van een meerderheidsbelang in Hella, een andere toeleverancier van de auto-industrie. Beleggers leken daarvan te schrikken.

De euro was 1,1906 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 73,36 dollar. Brentolie steeg ook 0,6 procent in prijs, tot 75,10 dollar per vat.