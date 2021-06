Europees vertrouwen in economie deze eeuw nog nooit zo hoog

Het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economie van zowel de Europese Unie als de eurozone is deze eeuw nog niet zo hoog geweest. Door een sterke toename van dat sentiment in juni, nu de coronamaatregelen in veel landen worden versoepeld, werd de hoogste stand in 21 jaar bereikt. Dat meldt de Europese Commissie.

Het vertrouwen van de industrie steeg voor de zevende keer op rij en stond nog nooit zo hoog. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over de omvang van hun orderboek en de voorraden van voltooide producten. De verwachtingen voor de productie gingen, na een hoogtepunt in april, iets omlaag. Ook in de bouw en de financiƫle dienstverlening nam het vertrouwen toe.

Consumenten zagen de situatie voor de vijfde maand op rij zonniger in en werden op alle fronten positiever. Ook winkeliers waren positiever gestemd, met name over de omvang van de voorraden. Veel winkels bleven door lockdowns en beperkingen geruime tijd dicht en kwamen daardoor met extra voorraad te zitten.

Een graadmeter over de verwachtingen voor de banenmarkt ging ook omhoog. Vooral in de industrie en de dienstverlening verwachten werkgevers meer mensen aan te nemen. De verwachtingen van consumenten over de werkloosheid weerspiegelden dit vertrouwen en kwamen uit op de laagste stand sinds 2018.

Dat prijsstijgingen onderdeel zijn van het herstel van de coronacrisis blijkt uit de verwachtingen voor de verkoopprijzen. In de industrie en de detailhandel bereikte die de hoogste stand ooit, voor de bouw gaat het om de hoogste stand sinds 1992. Ook consumenten rekenen voor de zesde maand op rij op hogere prijzen.