‘Nederland heeft achterstand goed te maken met klimaatbeleid’

Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen een behoorlijke achterstand goed te maken als het gaat om het realiseren van de door Brussel opgelegde klimaatdoelen. Volgens een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan Nederland bij het inlopen van die achterstanden lering trekken uit maatregelen die landen om ons heen al hebben genomen zoals Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Volgens de studie is de uitstoot van Nederland per hoofd van de bevolking op dit moment relatief hoog. Dat komt onder meer doordat Nederland in vergelijking met andere landen relatief veel energie-intensieve industrie en landbouw heeft. Ook is Nederland relatief laat begonnen met het instellen van specifiek klimaatbeleid. Dat kun je volgens het PBL met name vorige regeringen verwijten.

De Europese Unie heeft landen als doel gesteld om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarbij heeft Brussel alleen de grote lijnen geschetst en is het aan lidstaten afzonderlijk om te bezien hoe ze een en andere kunnen realiseren. Zo maakt in Frankrijk kernenergie nog wel deel uit van de energiemix, terwijl Duitsland besloot om af te stappen van nucleaire krachtbronnen.

Om in Nederland snel resultaat te bereiken zouden allereerst alle kolencentrales buiten werking gesteld moeten worden, meent het PBL. Daarnaast kan Nederland meer doen met het optuigen van warmtenetten, ook als deze in eerste instantie nog op een ‘ouderwetse’ manier worden gevoed door bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie. Onderzoeker Pieter Boot van het PBL merkt op dat er ook in de gebouwde omgeving snel stappen kunnen worden gezet, met bijvoorbeeld de verbetering van isolatie en het installeren van warmtepompen. Dat laatste kan mogelijk in combinatie met de aanleg van warmtenetten.

Verder wijst hij erop dat het afbouwen van subsidies naar nul voor zonne- en windparken mogelijk niet de juiste oplossing is. Daarnaast speelt ook duurzame biomassa een rol bij het realiseren van doelen. Zeker als door de extra stroom uit zon en wind, de aanleg van warmtenetten en de verbeteringen van de isolatie er een relatief kleiner gat in de energiebehoefte van de gebouwde omgeving te dichten is.