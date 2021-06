‘Te vroeg om nu al te zeggen dat steun straks niet meer nodig is’

Het is nog te vroeg om nu al te zeggen dat de coronasteun voor bedrijven in het vierde kwartaal niet meer nodig is. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de aankondiging dat het kabinet wil gaan stoppen met zijn steunpakketten.

Nu de situatie richting het najaar onzeker is, met nieuwe varianten van het coronavirus, blijft het volgens de invloedrijke lobbyclubs belangrijk dat “we voor het vierde kwartaal goed de vinger aan de pols houden en snel acteren als de situatie daarom vraagt”.

Het kabinet past het coronasteunpakket voor bedrijven iets aan, en is op dit moment niet van plan het na september nog eens te verlengen. Dat heeft te maken met de sterk verbeterde economische vooruitzichten, is dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het bedrijfsleven moet het in principe vanaf oktober dus weer op eigen kracht redden. Alleen als het coronavirus oplaait waardoor opnieuw in het hele land op grote schaal bedrijven de deuren moeten sluiten, komen mogelijk nieuwe steunmaatregelen in beeld.

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat de steun van de overheid tot nu toe goed heeft gewerkt voor het behoud van banen en om snel de economie weer uit de startblokken te krijgen. “Het pakket doet wat het moest doen en daar zijn we het kabinet erkentelijk voor”, zeggen ze. “Niettemin zijn er nog steeds ondernemers die ook verplicht hun deuren moesten sluiten, maar buiten de boot van de steunmaatregelen zijn gevallen. Daar is nog steeds geen oplossing of maatwerk voor.”

De overheid heeft ook een kleine versobering van de NOW-steun voor het derde kwartaal aangekondigd. De ondernemersorganisaties denken dat het bedrijfsleven hier in het algemeen goed mee uit de voeten kan.