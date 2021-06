‘Grootste deel duurzaamheidsclaims kledingmerken dubieus’

Het merendeel van de duurzaamheidsclaims die grote Europese en Britse kledingmerken doen bij hun kledingstukken is dubieus. Dat constateert Changing Markets Foundation, een organisatie die zich inzet voor een duurzamere economie. Onder andere H&M en webshop ASOS plakken op veel kleding het label duurzaam, terwijl ze de milieuwinst volgens onderzoekers niet hard kunnen maken.

Changing Markets loopt vooral te hoop tegen het vele gebruik van polyester in kleding die veel modebedrijven verkopen. Door het gebruik van synthetische textielsoorten blijft de mode-industrie de vraag naar olie en andere fossiele brandstoffen aanjagen, zo stelt de milieuorganisatie. Daarnaast belanden die kunststoffen vaak als microplastics, oftewel minuscule deeltjes plastics, in het milieu nadat kleding wordt afgedankt.

Bij 59 procent van alle duurzaamheidsclaims bij kledingstukken zet de organisatie vraagtekens. Het gaat bijvoorbeeld om beweringen dat synthetische kleding te recyclen is, terwijl er helemaal geen technologie bestaat om dat hergebruik mogelijk te maken. Daarnaast zag Changing Markets veel ‘groene’ labels waar geen extra bewijs bij werd geleverd voor de milieuwinst die de kledingstukken zouden opleveren. Daarnaast hekelen de onderzoekers claims waarbij niet specifiek wordt gemeld hoeveel gerecycled materiaal er in duurzame kleding zit.

Over de effecten van recycling voor het milieu is Changing Markets ook kritisch. Veel kledingmerken gebruiken daarvoor petflessen die één keer zijn gebruikt. Maar om de vezels sterk genoeg te maken is daar vaak ook nieuw polyester voor nodig. Bovendien zijn gebruikte petflessen veel gemakkelijker te hergebruiken als fles, waardoor er minder nieuwe plasticflessen nodig zouden zijn.

Voor het onderzoek werd gekeken naar 4000 modeartikelen van twaalf kledingmerken. H&M gaat aan kop bij de hoeveelheid misleidende beweringen. Bij 96 procent van de duurzaamheidsclaims heeft Changing Markets twijfels. De organisatie wijst er bovendien op dat in een speciale “bewuste collectie” van de Zweedse modeketen meer synthetische materialen zitten dan bij de normale collectie. Bij ASOS en M&S ging het om respectievelijk 89 procent en 88 procent van alle claims.