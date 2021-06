Landen oliekartel OPEC nemen langer de tijd voor compromis

De landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC en hun bondgenoten (OPEC+) nemen langer de tijd om tot een compromis te komen over het al dan niet verhogen van de olieproductie. Voorbereidende gesprekken tussen olieministers van de landen, die voor woensdag gepland stonden, zijn volgens een tweetal afgevaardigden een dag uitgesteld en vinden nu op dezelfde dag plaats als de officiële OPEC-vergadering.

De OPEC-landen onder leiding van Saudi-Arabië en met bondgenoten zoals Rusland overwegen om de olieproductie weer op te voeren. Zeker nu de vraag naar olie aantrekt en veel economieën een sterk herstel uit de crisis laten zien.

Moskou zou de voorkeur hebben voor het verhogen van de productie, maar volgens Saudi-Arabië zijn de landen gebaat bij een geleidelijke aanpak. Rusland voelt anders dan de andere landen ook minder budgettaire druk om de hoge prijzen te handhaven. Het is overigens niet voor het eerst dat de standpunten van de landen afwijken van elkaar voorafgaand aan de officiële bijeenkomst.

De OPEC+ zag zich in december nog genoodzaakt besprekingen uit te stellen, toen Riyad en Moskou ook al niet op één lijn lagen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt en werd een bescheiden productieverhoging overeengekomen. De verwachting is dat het weer tot een compromis zal komen.

Nu de olieprijzen zijn gestegen tot het hoogste niveau in ongeveer 2,5 jaar, verwachten kenners over het algemeen dat de OPEC-landen een deel van de enorme capaciteit zullen aanspreken die vorig jaar werd stilgelegd. De gemiddelde verwachting is daarom dat de landen tot een akkoord komen waarbij de productie met 550.000 vaten per dag zal worden opgevoerd. Daarmee blijft ruwweg nog 10 procent van het volume onbenut.