Te veel stikstof in mest melkkoeien, minder bij varkens en kippen

De Nederlandse melkveesector heeft vorig jaar aanmerkelijk meer stikstof uitgestoten dan in 2019. De hoeveelheid van die stof in de mest van de melkkoeien kwam daardoor boven het productieplafond uit, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat van de Europese Unie een aantal waarden mogen worden weggestreept blijft de sector echter toch binnen de grenzen.

Varkensboeren en de pluimveesector brachten de hoeveelheid stikstof juist terug. Ook bij overige dieren daalden de uitstoot van stikstof en fosfaat. Dat komt vooral omdat er minder schapen en nertsen worden gehouden. Over enkele jaren mogen er geen nertsen meer worden gehouden in Nederland. Tijdens de coronacrisis werden bovendien verschillende bedrijven geruimd omdat de dieren besmet bleken.

De gehele uitstoot stikstof in mest van de veeteelt in Nederland bedroeg 489 miljoen kilo. Dat is vrijwel gelijk aan de uitstoot in 2019 en 3 procent lager dan het door de Europese Unie vastgestelde stikstofplafond. De uitscheiding van fosfaat daalde met 3,1 procent ten opzichte van 2019 tot 151 miljoen kilo. Ook dat is minder dan door de EU toegestaan.

De uitstoot van stikstof is een heikele kwestie in Nederland. Doordat jarenlang te weinig is gedaan om de natuur te beschermen moet de uitstoot nu flink worden teruggebracht. Vooral de bouw heeft daar last van. Onder meer inkrimping van de veeteelt wordt gezien als mogelijkheid om de stikstofuitstoot te beperken.