Autoverkopen tonen herstel, maar nog niet terug op oude niveau

De autoverkopen in Nederland zijn in het eerste halfjaar ruim 3 procent hoger uitgekomen dan een jaar terug, toen de coronacrisis net was uitgebroken en de pandemie voor veel onzekerheid zorgde. Toch ligt het verkoopniveau nog ruim een kwart onder het peil van dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor de crisis.

Veruit de meeste beperkingen zijn inmiddels opgeheven en showrooms zijn weer vrij toegankelijk. Autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging merken dat in de cijfers. Na een flinke plus van het aantal op kenteken gezette personenwagens in mei, stegen de registraties in juni met 34,6 procent ten opzichte van juni 2020 tot 33.318 stuks. Vooral de Kia Niro en de Skoda Enyaq werden afgelopen maand veel verkocht.

Hiermee komt de totale verkoop voor de eerste zes maanden uit op 163.173 voertuigen. De best verkochte merken in deze periode zijn de Volvo XC40 en de Kia Picanto.

Voor het jaar 2021 als geheel verwachten RAI Vereniging en BOVAG dat er in totaal 400.000 nieuwe auto’s worden verkocht. Maar de organisaties benadrukken dat er nog veel onzekerheden zijn die bepalend zijn of dit aantal wordt gehaald. Zo worden bepaalde merken geraakt door het wereldwijde chiptekort en daarnaast zijn er nog andere toeleverings- en logistieke problemen als gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen. Ook bestaat er volgens de branche onzekerheid over de mate van het economisch herstel en een eventuele volgende golf van coronabesmettingen.