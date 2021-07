Beurzen New York voorzichtig begonnen na positieve WW-cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden winsten aan de handelssessie begonnen. Nieuwe cijfers over uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten wijzen op verder herstel van de arbeidsmarkt. Daarnaast werd met een schuin oog naar de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten gekeken.

Het aantal nieuwe WW-aanvragen in de VS daalde vorige week sterker dan kenners in doorsnee hadden verwacht. In totaal deden 364.000 mensen een beroep op het sociale vangnet, wat er 51.000 minder zijn dan een week eerder.

Op aandelenmarkten kan het nieuws dubbel worden ontvangen. Het wijst erop dat de economie aan de beterende hand is na de coronapandemie, maar het kan de Federal Reserve er ook toe aanzetten de rente sneller te verhogen. De Dow-Jonesindex begon met een plus van 0,1 procent tot 34.533 punten aan de nieuwe maand. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 4304 punten en techbeurs Nasdaq boekte een winst van 0,1 procent tot 14.522 punten.

Ook uit Europa kwamen meer signalen van economisch herstel van de coronacrisis. Volgens marktonderzoeker Markit groeide de industrie in de eurozone in juni in recordtempo, ondanks tekorten aan onderdelen en grondstoffen.

Het kartel van olielanden OPEC en bondgenoten als Rusland hebben volgens ingewijden een akkoord bereikt over een verdere verhoging van de olieproductie. Het nieuws zorgde niet direct voor een daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent in waarde tot 75,85 dollar. Brent pluste 2,5 procent op 76,44 dollar. Olieconcerns Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stonden tot bijna 4 procent in de plus.

Drogisterijconcern Walgreens Boots Alliance kwam met kwartaalcijfers en zag daarin aanleiding de winstverwachting voor heel 2021 te verhogen. Beleggers waren niet enthousiast en zetten het aandeel 7,2 procent lager. Het bedrijf verzorgt een deel van de inentingen voor de vaccinatiecampagne tegen corona in de Verenigde Staten. Daarnaast verkochten filialen van het concern meer medicijnen op doktersrecept ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog geen coronavaccins waren en de pandemie voor dalende verkopen zorgde.

Er was ook overnamenieuws. Investeerder Blackstone (min 0,1 procent) neemt voor bijna 3,9 miljard dollar aan vastgoed over van MGM Resorts, dat daarop 2,3 procent steeg.