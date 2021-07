Eigenaar Blokker en BCC merkt nog geen grote drukte in stadcentra

Mirage Retail Group, het bedrijf achter winkelketens Blokker, Intertoys, BCC, Miniso en Big Bazar, merkt nog niet dat mensen weer volop aan het winkelen zijn geslagen. Zeker niet in de grote stadscentra. Dat komt ook door de toenemende leegstand, wat niet meewerkt om het publiek weer terug te krijgen. Dat zegt topman Michiel Witteveen van Mirage.

De bestuurder sprak met het AD, De Telegraaf en Het Financieele Dagblad. Hoewel het winkelend publiek nog wegblijft, zijn er bij Mirage plannen om de komende tijd nog eens vijftig winkels aan het winkelbestand toe te voegen. Dan gaat het met name om winkels in gebieden waar het bedrijf nog niet aanwezig is. Nu nog telt Mirage bij elkaar 847 winkels.

Mirage sloot coronajaar 2020 af met een winst van 57 miljoen euro. Daarmee werden voor het eerst sinds 2015 weer zwarte cijfers geschreven. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het bedrijf een meevaller had bij de overname vorig jaar van elektronicaketen BCC. De omzet nam, ondanks de winkelsluitingen waar Mirage mee te maken had, toe tot 628 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 17 procent.

De digitale omzet steeg met 100 miljoen euro tot 130 miljoen euro. Met name discountformule Big Bazar ondervond veel financiële schade van de lockdowns en was genoodzaakt twintig vestigingen te sluiten. Veel tijdelijke contracten bij de keten werden ook niet verlengd. Big Bazar heeft ook geen webshop. Volgens Witteveen is dat door de lage prijzen niet rendabel te krijgen.

Witteveen is nog altijd van plan zijn bedrijf volgend jaar naar de beurs te brengen. Volgens hem is de beursgang noodzakelijk voor de continuïteit en toekomst van de onderneming, ook al kleven er nadelen aan de gang naar het Damrak. “De druk om te presteren wordt meteen groter.” Een exacte datum voor de beursgang noemde Witteveen niet. “Ergens volgend jaar”, zo klinkt het. “Er komt veel bij kijken.” Vooruitlopend op de beursgang kunnen klanten bij Blokker al de zogeheten blokjes Blokker sparen. Bij twintig spaarpunten kun je een blokje bemachtigen, ofwel een certificaat van een aandeel.

Verder wordt in augustus een proef begonnen waarbij de winkels als minimagazijn gaan fungeren. “Als je online iets bestelt, proberen we het vanuit de voor de klant dichtstbijzijnde winkel thuis te bezorgen. Ik denk dat we zo duurzamer en sneller kunnen werken. Het is logistiek een complexe puzzel, maar we gaan het wel proberen”, aldus Witteveen.