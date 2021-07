‘Industrie kampt met grote tekorten en lange levertijden’

De Nederlandse industrie kampt met de langste levertijden en grootste tekorten aan materialen ooit gemeten, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) op basis van nieuwe cijfers. Dit komt onder meer door problemen in de containervaart. Veel vracht is weken vertraagd en het kan nog maanden duren voordat de schepen weer volgens planning varen.

“Behalve chips zijn er ook tekorten aan basismaterialen als hout en kunststoffen”, zegt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. Afgelopen maand zijn de bevoorradingsproblemen volgens hem verder toegenomen. Een nieuwe corona-uitbraak in Shenzhen, een industriestad in het zuiden van China, dwong de overheid daar tot lokale quarantainemaatregelen, waardoor de haven van Yantian ontregeld raakte. Deze haven is de op een na grootste van China. Veel ondernemingen probeerden lading via andere havens te vervoeren, wat voor nog meer opstoppingen zorgde.

Door schaarste en lange levertijden nemen de inkoopprijzen snel toe. Ondernemers proberen die kosten door te berekenen in de afzetprijzen om de eigen marge op peil te houden. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Volgens Nevi liet het aantal nieuwe orders afgelopen maand de sterkste groei ooit zien. Een maand eerder was er ook als sprake van een recordgroei. Deze opmars hangt waarschijnlijk samen met de versoepeling van de coronamaatregelen. Ook probeerden sommige bedrijven extra voorraden op te bouwen om de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketens het hoofd te bieden.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam in juni uit op een stand van 68,8. Dat betekent een kleine terugval vergeleken met een maand eerder. Maar het gaat wel nog om de op één na hoogste stand ooit. Swart zegt dat dit nog steeds duidt op een zeer snelle groei. “Ondanks de langste levertijden en grootste tekorten aan materialen ooit gemeten slaagt de Nederlandse industrie er nog steeds in de productie te verhogen”, merkt hij op.

Hoewel sommige branches nog niet de volledige capaciteit benutten, zoals de auto-industrie, lijkt de productie van de Nederlandse industrie als geheel volgens Swart terug te zijn op het niveau van voor corona. “Dankzij de sterke vraag kan de industriële productie dit jaar en volgend jaar verder toenemen, al kunnen de tekorten aan materialen op korte termijn de groei remmen.”