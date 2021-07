‘Markt voor streamingdiensten gaat minder sterk groeien’

De markt voor streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ in Nederland zal de komende tijd waarschijnlijk minder sterk gaan groeien dan vorig jaar, toen mensen vanwege de lockdowns tegen het coronavirus aan huis waren gekluisterd en naar vertier zochten. Dat verwacht marktonderzoeker Telecompaper.

Telecompaper denkt dat de komende kwartalen zelfs krimp te zien kan zijn als gevolg van de zware vergelijkingsbasis met vorig jaar. De kwartalen twee, drie en vier van 2020 werden immers gekenmerkt door een zeer hoge “consumptie” als gevolg van de lockdowns, zegt het onderzoeksbureau.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het streamingsegment nog wel met 26 procent naar 153 miljoen euro vergeleken met een jaar terug. Het overgrote deel van de streamingmarkt bestaat uit het kijken van content voor een vast bedrag per maand (SVOD). Daarnaast is er nog TVOD, waarbij je betaalt om specifieke content te zien.

Overigens heeft streamingdienst Netflix zelf al gewaarschuwd voor zwakkere groei, bijvoorbeeld doordat mensen hun abonnement kunnen gaan opzeggen door het wegvallen van lockdowns.