‘Nog geen akkoord OPEC-landen en bondgenoten over olieproductie’

De landen van oliekartel OPEC en bondgenoten, waaronder Rusland, zijn het toch nog niet eens geworden over de verhoging van de olieproductie. De Verenigde Arabische Emiraten hielden een akkoord op het laatste moment tegen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het besluit over productieafspraken wordt nu uitgesteld tot vrijdag.

Eerder meldden bronnen nog dat er een compromis in de maak was. Van augustus tot en met december zou de productie iedere maand geleidelijk worden verhoogd met 400.000 vaten per dag. De overeenkomst zou tot december 2022 moeten gelden, in plaats van april 2022. De zogeheten OPEC+, waar ook Rusland toe wordt gerekend, is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren, nadat die eerder scherp was verlaagd tijdens de pandemie om zo de olieprijzen te stutten.

De Verenigde Arabische Emiraten zouden zich uiteindelijk tegen het voorstel voor verdere productieverhogingen hebben gekeerd omdat ze vinden dat de ministaatjes het afgelopen jaar al relatief diep in hun olieproductie hebben gesneden. Die beperkingen worden namelijk bepaald aan de hand van de maximale productiecapaciteit die een land zou hebben. Volgens de VAE is de voor hen vastgestelde bovengrens te laag.