‘Nog veel onduidelijkheid rond nieuwe taxatieregels’

Veel banken en andere geldverstrekkers weten nog niet hoe ze met de nieuwe Europese regels voor taxaties van woningen moeten omgaan, constateert huizenbezittersorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH). Maar de regels zijn donderdag wel in werking getreden. Het is nu niet meer mogelijk om een volledig modelmatige taxatie te gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek.

Het gaat om een veel gebruikte manier om de waarde van een huis te bepalen, maar dit kan dus niet meer. Wat nog wel is toegestaan is een zogeheten hybride taxatie, waarbij een berekening op afstand wordt gecombineerd met een controle door een taxateur of andere deskundige die verantwoordelijk is voor de afgegeven waarde. Deze optie is goedkoper dan een echt taxatierapport.

Maar omdat het ontwikkelen van de hybride taxaties erg lang heeft geduurd, weten veel geldverstrekkers volgens VEH nog niet hoe ze met deze taxatie moeten omgaan. Daarom wordt per 1 juli in veel gevallen om een volledig taxatierapport gevraagd en dit jaagt huiseigenaren onnodig op hoge kosten. VEH roept geldverstrekkers daarom op om de nieuwe taxatievorm zo snel mogelijk te accepteren en raadt huiseigenaren aan de mogelijkheden te bespreken met hun hypotheekadviseur.

Een aantal marktpartijen, zoals ING en Calcasa, presenteerden al een hybride taxatiemethode. Maar daarover was recentelijk nog juridisch gesteggel, legt een woordvoerder van VEH uit. Hij is bang dat dit bij andere partijen in de markt en de consument voor verwarring kan zorgen. Ook de NRVT, de toezichthouder op de taxatiebranche, samen met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro, kondigde al aan met een eigen model te komen. Maar de komst daarvan is onlangs uitgesteld omdat de techniek en software hierachter nog niet naar behoren werken.