Shell wint op Amsterdamse beurs na OPEC-nieuws

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. De hoofdgraadmeter AEX gaf een groot deel van zijn winst van eerder op de dag prijs. Olie- en gasbedrijf Shell was een van de grootste winnaars nu een compromis tussen OPEC-landen en bondgenoot Rusland over productieverhogingen lijkt mee te vallen.

OPEC-lid Saudi-Arabiƫ en Rusland, dat vaak samen optrekt met het oliekartel, zijn volgens bronnen van persbureau Bloomberg dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen. Op de oliemarkten heerste vooral opluchting over de geleidelijke productieverhoging. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in waarde tot 74,62 dollar en Brentolie werd 1 procent duurder op 75,39 dollar.

Shell eindigde met een winst van 2,7 procent bovenaan in de AEX. In Londen steeg branchegenoot BP 2,2 procent en TotalEnergies werd 1,7 procent meer waard in Parijs.

Voor aandeelhouders van banken lonkt dit najaar weer dividend, zo liet president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank weten aan Europarlementariƫrs. ING eindigde 1,7 procent hoger na het nieuws. In de MidKap steeg ABN AMRO 1,9 procent en bij de kleinere fondsen won Van Lanschot Kempen 2,6 procent. Ook elders in Europa wonnen banken terrein.

De AEX eindigde uiteindelijk 0,3 procent hoger op 731,33 punten, na eerder op de dag een winst van ruim 1 procent te hebben aangetikt. De MidKap won 0,8 procent tot 1049,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,3 procent vooruit.

Bij de kleinere bedrijven klom Pharming 1,2 procent. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met branchegenoot Orchard Therapeutics en neemt een belang in dat bedrijf. CureVac werd een tiende minder waard in Frankfurt. Uit de definitieve testresultaten is gebleken dat het vaccin van het Duitse biotechbedrijf slechts 48 procent effectief is tegen het coronavirus. CureVac meldde in juni al een teleurstellende werkzaamheid van 47 procent van het vaccin en zag miljarden euro’s aan beurswaarde verdampen.

Beleggers reageerden ook op positieve signalen vanuit de Europese industrie. Volgens marktonderzoeker Markit groeide de industrie in de eurozone in juni in recordtempo, ondanks tekorten aan onderdelen en grondstoffen.

De euro was 1,1850 dollar waard, tegenover 1,1847 dollar een dag eerder.