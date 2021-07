Bijna 3 jaar cel geëist tegen mannen die Ghosn hielpen vluchten

De Japanse openbaar aanklagers willen dat twee Amerikanen die automagnaat Carlos Ghosn hebben geholpen bij zijn vlucht uit Japan bijna drie jaar de cel in gaan. Zij eisen twee jaar en tien maanden cel voor Michael Taylor en tweeënhalf jaar cel voor diens zoon Peter. De twee hebben schuld bekend.

Ghosn is oud-topman van Renault, Nissan en Mitsubishi. Hij werd in Japan gearresteerd nadat hij bij Nissan fraude zou hebben gepleegd. Na geruime tijd in een cel zat hij vast onder huisarrest toen hij eind 2019 het land ontvluchtte. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

De aanklagers vinden dat vader Michael Taylor een leidende rol heeft gespeeld bij de vlucht van Ghosn en daarom zwaarder gestraft moet worden. “Zijn verantwoordelijkheid is zeer ernstig. Deze zaak heeft ernstige inbreuk gemaakt op het Japanse strafrechtsysteem.”

De Taylors zitten vast sinds mei vorig jaar, toen ze in de Verenigde Staten werden gearresteerd. Eerder dit jaar werden ze uitgeleverd aan Japan. Ze horen naar verwachting later deze maand welke straf ze krijgen. Het is niet duidelijk of de tijd die ze in de VS vastzaten zal worden afgetrokken van hun uiteindelijke celstraf.