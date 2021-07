Extra geld maakt uitkoop 19 garnalenvissers Waddenzee mogelijk

Het Waddenfonds maakt extra geld vrij voor de uitkoopregeling van garnalenvissers in de Waddenzee. Eerder werd bekend dat negentien garnalenvissers zich wel wilden laten uitkopen en hun visvergunning wilden inleveren. Maar de 10 miljoen euro die oorspronkelijk opzijgezet was voor de uitkoopregeling, was net niet voldoende om iedereen te helpen.

Nu wordt 330.000 euro aan de pot toegevoegd en kunnen de negentien vissers die interesse hadden, alsnog allemaal worden gecompenseerd. Hierdoor kan ruim een tiende van de visgronden voor garnalen in de Waddenzee worden gesloten. Het bodemleven van de Waddenzee krijgt zo meer kans zich te herstellen.

Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de garnalenvisserij meer toekomstperspectief bieden in de niet gesloten gebieden. Er waren 89 vergunningen voor de garnalenvisserij in de Waddenzee in omloop.

Het Waddenfonds is in 2007 opgericht voor een periode van twintig jaar. In totaal besteedt het fonds in die periode honderden miljoenen euro’s om de kwetsbare natuur in het Waddengebied te versterken, maar ook de plaatselijke economie. De opkoopregeling vloeit voort uit eerdere afspraken tussen overheden en visserij- en natuurorganisaties.