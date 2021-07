ByteDance vermarkt kunstmatige intelligentie TikTok buiten China

Het Chinese techconcern ByteDance verkoopt een deel van zijn technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) aan websites en apps buiten China. De technologie wordt onder andere gebruikt in de populaire video-app TikTok. ByteDance zoekt naar nieuwe manieren van inkomsten in aanloop naar een langverwachte beursgang.

ByteDance en TikTok zijn niet onomstreden. Zo zijn er zorgen over de omgang met privacygevoelige gegevens van vooral jonge gebruikers van de apps. Onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump dreigden de VS met een verbod op TikTok, maar rechters hielden dat tegen. De regering-Trump beweerde dat zeer persoonlijke gegevens van Amerikanen via ByteDance bij de Chinese overheid terecht konden komen. De huidige president Joe Biden schrapte een reeks maatregelen die tegen TikTok waren gericht.

ByteDance lanceerde vorige maand in stilte een nieuwe divisie genaamd BytePlus. Dat onderdeel biedt bedrijven de kans om deels gebruik te maken van het algoritme van TikTok. De videoapp weet met dat algoritme gebruikers aan het scrollen te houden door ze video’s aan te bevelen waarvan het systeem denkt dat ze die leuk zullen vinden. De klanten van BytePlus kunnen deze technologie gebruiken om hun apps en diensten te personaliseren voor hun gebruikers.

Andere software die wordt aangeboden zijn de geautomatiseerde vertaling van tekst en spraak, realtime video-effecten en diverse tools voor gegevensanalyse en -beheer. De zogenoemde computer vision-technologie kan daarnaast achttien punten rond het lichaam detecteren en volgen, van hoofd tot voeten, terwijl gebruikers dansen of gebaren maken voor de camera. Deze techniek kan volgens BytePlus worden gebruikt voor apps op het gebied van beauty- of mode.

BytePlus heeft al klanten over de hele wereld, waaronder in de Verenigde Staten. Het gaat volgens de Britse zakenkrant Financial Times om de Amerikaanse mode-app Goat, reisboekingssite Webo uit Singapore en Chilibeli, een Indonesische start-up voor onlinewinkelen. Ook TikTok wordt tot de klanten gerekend.

De nieuwe divisie zou personeel hebben aangeworven van grote technologiebedrijven als Microsoft en IBM. De tools van BytePlus lijken de concurreren met AI-diensten van Amazon, IBM en Microsoft. Maar ook concurreert BytePlus hiermee met Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Baidu. ByteDance weigerde tegen de Financial Times commentaar te geven op zijn plannen met BytePlus.