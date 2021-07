‘Geen zorgen bij Nederlandse reizigers om Delta-variant’

Nederlanders maken zich in aanloop naar de zomervakantie geen zorgen over de Delta-variant van het coronavirus. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat reizigers vooral vragen hebben over de geldende maatregelen op de plek van bestemming en benodigde testen, maar niet over het gevaar van de besmettelijkere coronavariant. “De Nederlander wil op vakantie, dat is duidelijk”, aldus een woordvoerder.

Dat onderschrijft reisorganisatie Corendon, dat vergeleken met de zomer van 2019 op 60 procent van het aantal boekingen zit en hoopt zo dicht mogelijk bij ‘normaal’ te komen. “We verwachten dat een grote groep mensen afwacht en kiest voor een lastminute zodra er meer bekend wordt”, zegt een zegsvrouw.

Sunweb ziet al een grotere vraag naar boekingen op het laatste moment. Er worden 30 procent meer lastminutes geboekt dan in dezelfde periode in 2019. “Het aantal dagelijkse boekingen ligt iets hoger dan dat we nodig hebben om ons doel voor deze zomer te realiseren”, aldus een woordvoerder. Populaire bestemmingen zijn Portugal, de Griekse eilanden, de Spaanse Balearen en Gran Canaria.

De ANVR waarschuwt voor te veel enthousiasme. “We horen van reisorganisaties dat er goed geboekt wordt, maar we gaan geen zomer tegemoet als voor corona.” De brancheorganisatie verwacht dat de omzet van het hoogseizoen 60 tot 70 procent lager uitkomt dan normaal, mede doordat Nederlanders eerder al kozen voor een verblijf in eigen land.

Reizigers die de grens overgaan moeten volgens de ANVR vooral letten op de reisadviezen voor de bestemming, de bijbehorende maatregelen en de verzekeringen. “Ook al is een land geel of groen moet je toch even goed naar de polisvoorwaarden kijken.” Bij veel verzekeringen zijn coronagerelateerde zaken zoals een eventuele quarantaine op de plaats van bestemming niet inbegrepen, zegt de woordvoerster. Zij wijst op de voordelen van pakketreizen. “Dan heb je de zekerheid dat de reisorganisatie de laatste ontwikkelingen voor je in de gaten houdt en kun je gratis annuleren als het land oranje wordt.”