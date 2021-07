‘HEMA denkt ook aan vertrek uit Duitsland’

HEMA denkt na het aangekondigde vertrek uit het Verenigd Koninkrijk ook aan het verlaten van de Duitse markt, schrijft de krant Frankfurter Allgemeine dat met het bedrijf sprak. Volgens een woordvoerster van het winkelbedrijf is dat een optie. De beslissing valt vermoedelijk uiterlijk in oktober. Of dat gehaald wordt, is niet zeker. “Dat is ons doel, maar we nemen onze tijd. We willen precies te werk gaan.”

Vorige week maakte HEMA bekend zijn zes Britse filialen deze zomer te sluiten. De nieuwe topvrouw Saskia Egas Reparaz wil dat het bedrijf zich meer richt op landen waar de meeste omzet wordt behaald, waaronder thuismarkt Nederland. In Duitsland zijn sinds 2017 achttien winkels in grote steden door het hele land geopend. Oorspronkelijk was het idee om te groeien tot zo’n honderd vestigingen.

HEMA denkt niet alleen na over de toekomst van de winkels in Duitsland, maar ook in alle andere landen buiten de Benelux en Frankrijk. Zo heeft het concern ook nog filialen in Oostenrijk en Spanje. In totaal heeft HEMA bijna 800 winkels en 19.000 medewerkers.