Techinvesteerder SoftBank onderuit op Japanse beurs

Techinvesteerder SoftBank ging maandag onderuit op de beurs in Tokio. De daling volgde op het bevel van de Chinese cyberwaakhond CAC aan appstores om de Chinese taxi-app Didi te verwijderen. Didi, de grootste speler op de taximarkt in China, verzamelt volgens de Chinese autoriteiten illegaal persoonsgegevens van gebruikers. SoftBank heeft een groot belang in Didi, dat vorige week naar de beurs in New York ging.

SoftBank zakte dik 5 procent tot het laagste niveau in zeven maanden. De CAC kondigde vrijdag al aan een onderzoek naar Didi te zijn begonnen. Zolang dat onderzoek duurt mag Didi geen nieuwe klanten aannemen. De cyberautoriteit wil naar eigen zeggen onder andere de nationale veiligheid, maar ook het algemene belang beschermen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,6 procent lager op 28.598,19 punten, mede door het koersverlies van zwaargewicht SoftBank. De stemming werd daarnaast gedrukt door een daling van de bedrijvigheid in de Japanse dienstensector in juni. De sector liet voor de zeventiende maand op rij een krimp zien door de coronacrisis. Beleggers reageerden daarnaast nog op de nieuwe recordstanden op Wall Street van vrijdag, die volgden op een sterker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten.

De beurs in Shanghai liet tussentijds een kleine min zien van 0,1 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de groei van de Chinese dienstensector in juni is afgenomen tot het laagste niveau in veertien maanden. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent. Vooral de Chinese techbedrijven stonden onder druk door de harde aanpak van taxi-app Didi en de verdere uitbreiding van het Chinese cyberonderzoek naar onlineplatforms. Techconcern Tencent, dat ook een belang heeft in Didi, verloor 4 procent in Hongkong en webwinkelconcern Alibaba zakte 3 procent.