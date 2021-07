Vattenfall begint bouw windpark Hollandse Kust Zuid

Vattenfall begint maandag met de bouw van het windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. Dit is volgens het energieconcern het eerste windmolenpark in Europa dat subsidievrij zal worden aangelegd, al is er in een andere vorm nog wel sprake van steun. In Rotterdam liggen de funderingen voor de windmolens klaar voor vervoer naar de bouwlocatie. Het schip dat de funderingen die kant op moet brengen zal in de loop van de middag uitvaren.

De 140 “superkrachtige” windmolens van Hollandse Kust Zuid zullen op den duur genoeg stroom opwekken om twee miljoen huishoudens in hun energiebehoefte te voorzien. Het windpark ligt 18 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Vattenfall kan het project zonder financiële hulp van de overheid realiseren, omdat het Rijk ervoor zorgt dat het ‘stopcontact’ op zee, de bekabeling naar de kust en de aansluiting op het stroomnet wordt geregeld. Die opdracht ligt bij TenneT. Daardoor zijn de risico’s en de kosten voor Vattenfall sterk gedaald.

Het gebied is onderverdeeld in vier kavels. Vattenfall wist in maart 2018 de tender voor de eerste twee kavels te winnen. In juli 2019 werd ook de ontwikkeling van de andere twee kavels binnengesleept.