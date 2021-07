Veel minder bussen op de weg in 2020 vanwege corona

Door de uitbraak van het coronavirus was een bus vorig jaar een bijna ongewone verschijning op de weg. Vooral touringcars maakten veel minder kilometers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bussen legden in 2020 een kwart minder kilometers af dan een jaar eerder. Bij lijndienstbussen bleef de afname beperkt tot ongeveer 9 procent, terwijl touringcars te maken hadden met een min van 64 procent.

Door de coronamaatregelen konden touringcarbedrijven vorig jaar weinig passagiers vervoeren. In de zomer was dat aanleiding voor een protest in Den Haag, waarbij een colonne touringcars het Malieveld op kwam rijden. Zij vonden het oneerlijk dat zij zich aan coronaregels moesten houden die in hun ogen strenger waren dan in het openbaar vervoer en de luchtvaart. Tijdens de doorgaans drukke periode tussen maart en juni liepen ze daardoor veel omzet mis.

Alle motorvoertuigen samen legden vorig jaar 17 procent minder kilometers af. Alleen zware vrachtvoertuigen vertoonden zich evenveel op de weg als een jaar eerder.