‘Daling aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen zet door’

Het aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen is in het tweede kwartaal verder gedaald. Dat komt onder meer door de krapte op de woningmarkt en dan vooral in het goedkopere segment, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Het aantal aanvragen voor de aanschaf van een woning daalde met 12,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar, naar 69.269. Voor het eerst in vijf jaar was de niet-kopersmarkt groter dan de kopersmarkt. Het gaat dan onder meer om huizenbezitters die hun hypotheek oversluiten vanwege de lage rente of om aanvragen voor een verbouwing.

Volgens HDN, een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen, steeg het gemiddelde hypotheekbedrag flink, met ruim 12 procent naar 347.532 euro. De woningwaarde groeide in het tweede kwartaal op jaarbasis met 18 procent naar iets meer dan 446.000 euro.

De gemiddelde waarde van een woning was in Noord-Holland het hoogst met 541.700 euro. Ook in de provincie Utrecht is de woningwaarde inmiddels ruim een half miljoen euro (518.200 euro).

Door de hoge huizenprijzen kunnen kopers steeds minder gebruikmaken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het aantal aanvragen met de NHG daalde met meer dan een derde. Met de garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van het af kunnen lossen van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Ook bij verkoop met verlies zorgt de NHG ervoor dat de hypotheek kan worden afgelost. De NHG is beschikbaar voor woningen met een aankoopprijs tot 325.000 euro.

Naar schatting van HDN verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van de organisatie.