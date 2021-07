Fastned gaat tien nieuwe snellaadlocaties in België bouwen

Het Nederlandse snellaadbedrijf Fastned gaat in België op tien nieuwe locaties snellaadstations voor elektrische auto’s bouwen. De aangekochte plekken liggen direct aan de op- en afritten van Vlaamse snelwegen.

Fastned wil daar snellaadstations plaatsen waar honderden elektrische voertuigen per dag kunnen opladen. Fastned kreeg daarbij ook een subsidie van 600.000 euro om elektrisch rijden te stimuleren door de aanleg van laadinfrastructuur. Het is de bedoeling dat er tegen 2025 35.000 extra laadpalen worden gerealiseerd in Vlaanderen.

Er werden geen financiële details over de transactie gemeld. Fastned heeft al 145 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland.

Onlangs werd door de Europese autobrancheorganisatie ACEA gemeld dat Nederland koploper is in de Europese Unie bij het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. De CO2-uitstoot van auto’s in de EU moet in 2030 met 50 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Daar zijn volgens ACEA 6 miljoen openbare oplaadpunten voor nodig. Dat zijn er nu 225.000.