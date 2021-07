Nintendo komt met nieuwe editie spelcomputer Switch

De Japanse fabrikant van spelcomputers en games Nintendo komt in oktober met een opvolger van de populaire spelcomputer Nintendo Switch. Het scherm heeft iets grotere afmetingen en een beter OLED-scherm. De Europese verkoopprijs is nog niet bekend. In de Verenigde Staten geldt een prijs van 350 dollar.

Met de Nintendo Switch kunnen gebruikers games spelen op een mobiel scherm dat 6,2 inch groot is, maar het beeld ook doorschakelen naar de televisie.

De in 2017 uitgekomen eerste versie van de Switch was een succes. Vanwege het thuiszitten in coronatijd en enkele populaire spellen werd de spelcomputer het afgelopen jaar veel verkocht. In totaal verkocht Nintendo tot 31 maart 85 miljoen Switch-spelcomputers, inclusief de eind 2019 verschenen goedkopere variant Switch Lite.

Nintendo overtrof in het eerste kwartaal van dit jaar ruimschoots de winstverwachtingen van marktkenners. Het bedrijf rapporteerde een bedrijfsresultaat van bijna 120 miljard yen (909 miljoen euro), ruim hoger dan de gemiddelde prognose van 68,3 miljard yen. Het Japanse bedrijf waarschuwde tegelijkertijd wel voor chiptekorten die de productie van de spelcomputers kan verstoren.