Oud NVM-voorzitter Ger Jaarsma wordt voorzitter Pensioenfederatie

Voormalig voorzitter van makelaarsvereniging NVM Ger Jaarsma wordt de nieuwe voorzitter van de Pensioenfederatie, melden De Telegraaf en het FD. Jaarsma begint in september bij de koepel van pensioenfondsen. Formeel moeten de 198 Nederlandse pensioenfondsen die bij de Pensioenfederatie zijn aangesloten nog wel instemmen met zijn benoeming.

“Pensioen is de komende tien jaar één van de onderwerpen waar het over gaat in Nederland, naast klimaat en woningbouw”, aldus Jaarsma bij zijn voordracht. “In 2027 moet er een nieuw pensioenstelsel zijn. De transitie daar naartoe biedt een kans om de communicatie met deelnemers van pensioenfondsen anders en beter te doen. Denk daarbij aan vragen als: hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel? Hoeveel pensioen krijg je straks en hoe wordt dit opgebouwd?”

Jaarsma volgt Shaktie Rambaran Mishre op, die halverwege 2020 vertrok. Sindsdien werd de functie van voorzitter waargenomen door bestuurslid José Meijer.

Jaarsma was niet eerder specifiek werkzaam in de pensioensector. Sinds 2019 is hij voorzitter van NOA, de ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven. Dat blijft hij nog tot zijn aantreden bij de Pensioenfederatie doen. Na september blijft hij wel aan als president-commissaris van Omrop Fryslân en werkvoorzieningsbedrijf Caparis.

Eerder was Jaarsma directievoorzitter van Kredietbank Nederland, VVD-penningmeester en voorzitter van NVM.