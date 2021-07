Blokkeerschip Suezkanaal kan weg weer vervolgen

Na een week vastgelegen te hebben in het Suezkanaal en ruim drie maanden aan de ketting in Egypte krijgt rederij Evergreen woensdag het grote containerschip Ever Given weer in handen. Dat gebeurt nadat een akkoord over het betalen van een schadevergoeding aan kanaalautoriteit SCA werd afgerond. De vrijgave gaat volgens SCA gepaard met een ceremonie.

De Ever Given was op weg naar Rotterdam toen het in een zandstorm terechtkwam in het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Daardoor kwam het schip, dat behoort tot de grootste containerschepen ter wereld, vast te liggen. Na zes dagen lukte het om de Ever Given los te trekken, maar toen lagen er aan weerszijden al honderden schepen in de file.

Dat de Ever Given wordt vrijgegeven, betekent niet dat het schip direct ook vertrekt. Rederij Evergreen gaf eerder al aan dat er mogelijk wat tijd nodig is om het schip weer klaar te maken. In de haven van Rotterdam verwachten ze de Ever Given dan ook nog niet meteen. Volgens een woordvoerder komt het containerschip op zijn vroegst volgende week vrijdag aan.