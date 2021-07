Coronasituatie en G20-top centraal op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de G20-top en de ontwikkelingen rond het coronavirus. De vrees dat het economische herstel van de coronacrisis zal vertragen door de opmars van de Delta-variant zorgde donderdag voor forse verliezen op de aandelenmarkten. Tijdens de G20-top, die vrijdag in het Italiaanse Venetië begint, zal met name worden gesproken over het al dan niet invoeren van een minimum belastingtarief voor bedrijven. Eerder bereikten de landen van de G7 daarover al een akkoord op hoofdlijnen.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de handelsdag, na het koersverlies van 2 procent op donderdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen wat te herstellen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,6 procent lager af. De Hang Seng-index in Hongkong veerde 0,9 procent op na de zware verliesbeurt een dag eerder.

Secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Mathias Cormann waarschuwde dat nieuwe uitbraken van het virus de grootste risico’s zijn voor het herstel van de wereldeconomie. Volgens Cormann is er een wedloop gaande tussen het vaccineren van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld en het risico dat er nieuwe varianten opduiken.

In Frankfurt staat BioNTech in de belangstelling. Het Duitse biotechnologiebedrijf gaat samen met zijn partner Pfizer de Amerikaanse autoriteiten deze maand vragen een derde coronaprik goed te keuren. Uit de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers zou zijn gebleken dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en concurrent Moderna mogelijk veel effectiever zijn na een derde prik. De derde dosis zou ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie moeten volgen.

Op het Damrak zullen zorgtechnologiebedrijf Philips en kunstmestproducent OCI mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van LBBW schroefden hun aanbeveling voor Philips terug, terwijl de Amerikaanse bank JPMorgan positiever werd over OCI.

Beter Bed liet weten de verkoop van zijn Zweedse activiteiten Sängjätten aan het Deense Sengespecialisten, een dochterbedrijf van Lars Larsen Group, succesvol te hebben afgerond. De beddenverkoper maakt geen financiële details bekend over de deal, die eind mei werd aangekondigd.

De euro was 1,1832 dollar waard, tegen 1,1841 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 73,10 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 74,20 dollar per vat.