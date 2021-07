Eigenaar Ever Given verwacht mogelijk duizenden schadeclaims

De Japanse eigenaar van blokkeerschip Ever Given rekent erop met honderden of duizenden schadeclaims te maken te krijgen. Dat blijkt uit een zaak in Londen waarmee Shoei Kisen Kaisha en het Taiwanese Evergreen, dat een langjarige deal heeft voor het gebruik van het schip, dergelijke claims twee maanden op willen houden. Eerder slaagden de bedrijven er al in om claims beperkt te krijgen tot 84 miljoen pond, omgerekend zo’n 98,5 miljoen euro.

De Ever Given kwam in maart na een zandstorm overdwars vast te liggen in het Suezkanaal en het duurde ongeveer een week voor het schip werd vlotgetrokken. Daarna lag het nog eens drie maanden aan de ketting omdat de kanaalautoriteit een schadevergoeding wilde. Dat alles leidde tot grote vertraging voor de bedrijven die lading aan boord hadden van het schip.

Shoei Kisen Kaisha verwacht een schadeclaim van Evergreen, en beide bedrijven denken door eigenaren van de lading voor de rechter te worden gedaagd. Het vasthouden van die zaken maakt het mogelijk om gelijkaardige zaken te bundelen en zo de juridische kosten en de druk op het Britse rechtssysteem beperkt te houden.