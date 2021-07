Bedrijfsresultaten en Fed-baas Powell in focus op beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America. Ook wordt uitgekeken naar de verklaringen die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Beleggers zijn vooral benieuwd wat Powell gaat zeggen over de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Dinsdag werd al bekend dat de inflatie in juni op het hoogste niveau is uitgekomen in bijna dertien jaar. De inflatie vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Fed.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten woensdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager.

De Europese Unie (EU) zal woensdag haar meest ambitieuze plan tot nu toe onthullen om klimaatverandering aan te pakken. Het plan moet dit decennium al tot concrete actie leiden en zal tot in detail uiteenzetten hoe de 27 lidstaten tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent moeten gaan verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Het plan zal naar verwachting leiden tot een verhoging van de belasting op de uitstoot van koolstofdioxide.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Raizen, een samenwerkingsverband van olieproducent Shell en het Braziliaanse conglomeraat Cosan, streeft volgens persbureau Bloomberg naar een waardering van zo’n 13,5 miljard dollar, ofwel 11,5 miljard euro, bij zijn aanstaande beursgang. Het zou de grootste beursintroductie in BraziliĆ« zijn dit jaar.

NSI kwam met halfjaarcijfers. Het vastgoedfonds zag het resultaat in de eerste jaarhelft stijgen en verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar. Volgens topman Bernd Stahli keerde het vertrouwen in de markt terug in het tweede kwartaal dankzij de voortgang van het vaccinatieprogramma.

De Europese toeleveranciers van Apple zullen mogelijk bewegen op berichten dat het technologieconcern dit jaar veel meer exemplaren van de nieuwste iPhone denkt te verkopen dan in voorgaande jaren. Volgens persbureau Bloomberg heeft Apple zijn leveranciers gevraagd om dit jaar 90 miljoen van de nieuwste generatie smartphones te bouwen. De afgelopen jaren waren dat er zo’n 75 miljoen.

De euro was 1,1788 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 75,09 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 75,89 dollar per vat.