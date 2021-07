Nederlandse export in mei omhooggeschoten

Nederland heeft in mei ruim 22 procent meer goederen geëxporteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral de verkoop van aardolie- en chemische producten aan het buitenland steeg hard. Daarnaast voerden Nederlandse bedrijven meer machines en metaalproducten uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat om de op één na sterkste stijging ooit gemeten door het statistiekbureau. In april was de exportgroei met een kleine 26 procent nog heviger.

Dat de export op jaarbasis omhoog is geschoten, komt voor een deel doordat in mei 2020 veel minder goederen werden geëxporteerd door de coronapandemie. Vooral aardolie en andere olieproducten werden minder verkocht doordat lockdowns de vraag naar benzine en brandstoffen deden kelderen.

Maar de stijging van de export is niet puur het gevolg van de zwakke maand mei in 2020. Zo lag de goederenuitvoer bijna 8 procent hoger dan in mei 2019, toen er nog geen pandemie was. Nu het economisch herstel dankzij vaccinatiecampagnes en de versoepeling van lockdowns is ingezet, heeft ook de industrie een inhaalslag te maken.

Nederlandse bedrijven importeerden ook meer. De invoer steeg in mei met bijna 21 procent op jaarbasis. Ten opzichte van mei 2019 was de toename een kleine 10 procent.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in juli gunstiger geworden dan in mei. Dat is met name te danken aan de sterkere groei van de Duitse industrie, die een belangrijke afzetmarkt is voor Nederlandse bedrijven.