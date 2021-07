Autoverkoop EU verder gestegen in juni

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in juni verder gestegen, al viel de toename wel minder sterk uit dan in voorgaande maanden. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA ging de verkoop op jaarbasis met 10,4 procent omhoog tot meer dan 1 miljoen voertuigen.

Van de grootste EU-automarkten steeg de verkoop in Duitsland het sterkst met een plus van 24,5 procent, gevolgd door Spanje met ruim 17 procent en ItaliĆ« met meer dan 12 procent. In Frankrijk was juist een daling van bijna 15 procent te zien. Voor Nederland werd door ACEA een verkoopstijging van bijna 35 procent tot 33.318 nieuwe auto’s gemeld.

Over de eerste zes maanden van dit jaar werden in de EU bijna 5,4 miljoen nieuwe auto’s op kenteken gezet, een stijging van een kwart vergeleken met vorig jaar toen de verkoop nog hard werd geraakt door de coronacrisis. ACEA zegt dat het verkoopvolume daarmee nog wel altijd 1,5 miljoen auto’s lager ligt dan in de eerste helft van 2019, dus ruim voor de coronapandemie.