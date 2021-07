Beurzen in New York verspelen winst na cijfers consumentenvertrouwen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met aanzienlijke verliezen het weekend in gegaan, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. Een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen drukte op de sentiment. Eerder op de dag kregen beleggers juist een onverwacht positief cijfer over winkelverkopen te verwerken. Coronavaccinmaker Moderna was een grote winnaar na het nieuws dat de biotechnoloog wordt opgenomen in de S&P 500.

De graadmeter voor van de Universiteit van Michigan die aangeeft hoe consumenten tegen de economische situatie aankijken, daalde in juli. Economen hadden in doorsnee juist gerekend op een lichte verbetering ten opzichte van de voorgaande maand. Vooral over prijsstijgingen maakten huishoudens zich zorgen.

De Dow-Jones eindigde de dag 0,9 procent lager op 34.687,85 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 4.327,16 punten de Nasdaq gaf 0,8 procent prijs tot 14.427,24 punten.

Moderna schoot ruim 10 procent omhoog. Het bedrijf wordt vanaf 21 juli opgenomen in de S&P 500 en vervangt dan branchegenoot Alexion Pharmaceuticals, die voor 39 miljard dollar wordt overgenomen door AstraZeneca.

Intel zag een eerder verlies verdampen en eindigde 1,5 procent lager. Het chipconcern zou voor 30 miljard dollar sectorgenoot GlobalFoundries willen overnemen om zo zijn positie in de wereldwijde chipindustrie te versterken.

Boeing daalde 2,3 procent. Meer dan 2500 Boeing 737’s in de VS moeten worden nagekeken. Luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er mogelijk een defect zit in een drukschakelaar van het toestel. De FAA heeft geen bevoegdheid over andere landen, maar het is waarschijnlijk dat de 737’s ook in de rest van de wereld worden gecontroleerd.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global leverde 3,2 procent in. Inspecteurs van verschillende Chinese overheidsdiensten zijn onderzoek aan het doen naar de cyberveiligheid bij Didi. Eerder werd al bekend dat Didi uit Chinese appwinkels is gehaald omdat het bedrijf illegaal gegevens van gebruikers zou hebben verzameld.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 71,56 dollar per vat. Brentolie zakte 0,3 procent in waarde tot 73,25 dollar per vat. De euro was 1,1805 dollar waard, tegenover 1,1809 bij het slot van de Europese beurzen.