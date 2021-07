Chipconcern Intel zou voor 30 miljard GlobalFoundries willen kopen

Het Amerikaanse chipconcern Intel voert gesprekken over een overname van zijn branchegenoot GlobalFoundries in een overeenkomst ter waarde van 30 miljard dollar. Dat zeggen ingewijden tegen zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou de grootste overname door Intel ooit zijn en het bedrijf moeten helpen om zijn positie in de wereldwijde chipmarkt te versterken.

GlobalFoundries is in handen van het staatsinvesteringsfonds Mubadala Investment van Abu Dhabi. Het bedrijf zou werken aan een beursgang in New York, maar volgens de bronnen zijn Mubadala en Intel in gesprek over een overname van GlobalFoundries. Het chipbedrijf zelf zou niet bij die onderhandelingen betrokken zijn.

Intel heeft de ambitie uitgesproken om weer de leidende speler te worden in de wereldwijde chipindustrie. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren terrein moeten prijsgeven aan rivalen zoals het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics. Intel, onder leiding van topman Pat Gelsinger, heeft aangekondigd dit jaar 20 miljard dollar uit te trekken voor de bouw van twee nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona en wil ook meer fabrieken elders in de wereld bouwen. De marktwaarde van Intel bedraagt rond de 225 miljard dollar.

GlobalFoundries maakt chips die worden ontworpen door andere bedrijven, net als TSMC. Intel wil ook sterk mee gaan doen aan die zogenoemde foundry-markt. Dergelijke chips worden bijvoorbeeld gebruikt door grote technologieconcerns als Apple, Nvidia en Amazon.

Onlangs werd nog bekend dat GlobalFoundries 4 miljard dollar uittrekt voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Singapore. Volgens het concern moet die nieuwe productielocatie helpen om te kunnen voldoen aan de zeer sterke vraag naar chips. GlobalFoundries gaat ook zijn vestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten uitbreiden. Hier wordt voor ieder land 1 miljard dollar vrijgemaakt. Topman Tom Caulfield denkt dat de vraag naar chips de komende jaren groter zal zijn dan het aanbod.