Damrak koerst af op licht lager begin

De Amsterdamse AEX-index koerst vrijdag af op een licht lager begin van de laatste handelsdag van de week. Beleggers lijken weinig risico te nemen vanwege de aanhoudende bezorgdheid over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Daarnaast wordt onder meer uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag worden bekendgemaakt.

Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min na het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten. De Japanse centrale bank verlaagde wel de groeiverwachting voor de op twee na grootste economie ter wereld.

Op het Damrak maakte chemicaliëndistributeur IMCD bekend zijn Mexicaanse branchegenoot Materias Químicas de México, ofwel Maquimex, te kopen. Financiële details werden niet gegeven. Maquimex telt 44 werknemers en behaalde in 2020 een omzet van 27 miljoen dollar.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway liet weten zijn Slowaakse branchegenoot Bistro.sk over te nemen van het Zwitserse mediabedrijf Ringier Axel Springer. Aan de overname hangt volgens de eigenaar van Thuisbezorgd.nl een prijskaartje van ongeveer 50 miljoen euro.

Industrieel toeleverancier Aalberts kondigde aan een definitieve overeenkomst te hebben bereikt over de overname van zijn Amerikaanse branchegenoot Premier Thermal Solutions. Een koopsom werd niet vermeld. Volgens Aalberts zal de overname direct bijdragen aan de winst. De jaarlijkse omzet van Premier Thermal Solutions bedraagt zo’n 60 miljoen dollar. Bij het bedrijf werken 250 mensen.

Ook de chipsector staat in de belangstelling. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil de Amerikaanse chipgigant Intel zijn sectorgenoot GlobalFoundries kopen voor 30 miljard dollar. Het zou de grootste overname door Intel ooit zijn en het bedrijf moeten helpen om zijn positie op de wereldwijde chipmarkt te versterken.

De Europese beurzen verloren donderdag terrein. De AEX-index daalde 0,7 procent tot 739,42 punten en de MidKap zakte 1,5 procent tot 1035,74 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot meer dan 1 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 34.987,02 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent.

De euro was 1,1803 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 71,55 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 73,33 dollar per vat.