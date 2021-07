Medewerkers zuivelsector krijgen loonsverhoging

De ongeveer 12.000 werknemers in de zuivelsector krijgen 5,5 procent loonsverhoging. Dat zijn de vakbonden en werkgevers overeengekomen in de cao-onderhandelingen. De cao geldt voor bedrijven als FrieslandCampina, DOC Kaas en Arla Foods.

Het loon gaat in twee stappen omhoog. Per 1 juli dit jaar stijgen de lonen met 2,5 procent en op 1 januari 2022 nogmaals met hetzelfde percentage. Op 1 januari is er nog ruimte voor 0,5 procent meer loon, maar daarover zullen nog afspraken worden gemaakt. Dit zou aan de eindejaarsuitkering kunnen worden toegevoegd en vanaf 2026 voor de werknemerspremie van het nieuwe pensioenstelsel kunnen worden gebruikt.

De pensioenregeling wordt sowieso verbeterd. De premie die werkgevers bijdragen wordt verhoogd. De cao loopt tot eind 2023.