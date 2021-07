Wall Street opent hoger na cijfers winkelverkopen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend op de laatste handelsdag van de week, waarin het kwartaalcijferseizoen op Wall Street werd geopend. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. Die gingen vorige maand onverwacht omhoog, na een daling een maand eerder.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten stegen in juni met 0,6 procent vergeleken met mei, toen die nog met een bijgestelde 1,7 procent krompen. Economen hadden in doorsnee een daling met 0,3 procent voorspeld. De consumentenbestedingen vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie en zijn dus van belang voor het economisch herstel van de coronacrisis.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 0,2 procent op 35.047 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4.734 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 14.619 punten.

Farmaceut Moderna ging 6,6 procent vooruit. Het bedrijf wordt vanaf 21 juli opgenomen in de S&P 500 en vervangt dan branchegenoot Alexion Pharmaceuticals die voor 39 miljard dollar wordt overgenomen door AstraZeneca.

Intel boekte een koerswinst van 0,9 procent. Het chipconcern zou voor 30 miljard dollar sectorgenoot GlobalFoundries willen overnemen om zo zijn positie in de wereldwijde chipindustrie te versterken.

Boeing daalde 0,1 procent. Meer dan 2500 Boeing 737’s in de VS moeten worden nagekeken. Luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er mogelijk een defect zit in een drukschakelaar van het toestel. De FAA heeft geen bevoegdheid over andere landen, maar het is waarschijnlijk dat de 737’s ook in de rest van de wereld worden gecontroleerd.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global leverde 3,4 procent in. Inspecteurs van verschillende Chinese overheidsdiensten zijn onderzoek aan het doen naar de cyberveiligheid bij Didi. Eerder werd al bekend dat Didi uit Chinese appwinkels is gehaald omdat het bedrijf illegaal gegevens van gebruikers zou hebben verzameld.

Cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line klommen tot 1,8 procent. Canada gaat vanaf november weer grote cruiseschepen toelaten in havens.

De organisator van concerten Live Nation werd ruim 3 procent hoger gezet na een koopadvies van Goldman Sachs. De zakenbank denkt dat Live Nation zal profiteren van een sterke opleving van het aantal concerten nu er steeds meer gevaccineerd wordt tegen het coronavirus en de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld.