Beursweek in teken van kwartaalcijfers en rentebesluit ECB

De Amsterdamse AEX-index lijkt maandag fors lager te openen. De beursweek begint relatief rustig, maar komt later in de week op stoom met de kwartaalcijfers van onder meer ASML, Unilever, AkzoNobel en Signify. Ook neemt de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag een nieuw rentebesluit. Onlangs wijzigde de ECB haar inflatiedoelstelling van net geen 2 procent naar 2 procent. De vraag is nu of de ECB met die wijziging nog langer geneigd is de rentes laag te houden en obligaties op te kopen.

Verder wordt er goed gelet op de oliesector. De OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen zondag overeen de olieproductie vanaf augustus met 400.000 vaten per dag te verhogen, wat de olieprijzen onder druk zet. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 70,98 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 72,80 dollar per vat. De euro was 1,1803 dollar waard, tegen 1,1809 dollar op vrijdag.

De andere Europese beurzen zullen naar verwachting ook met verliezen openen door de aanhoudende zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten maandag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,3 procent lager onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven en olieproducenten.

Ook houden beleggers de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. In Engeland zullen maandag vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen verdwijnen. Zo hoeven mensen geen afstand meer te houden en is thuiswerken niet langer verplicht. Ook uitgaan en grote evenementen zijn weer mogelijk nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Groot-Brittanniƫ meldde zaterdag nog 54.674 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal dagelijkse gevallen in een half jaar.

Frankrijk heeft voor de derde dag op rij meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd en bovendien een stijgende tendens. De besmettelijkere Delta-variant is daarvoor verantwoordelijk. De Franse regering heeft onlangs bepaald dat volwassenen komende week een coronapaspoort moeten tonen om toegang te krijgen tot grote evenementen en publieke gelegenheden met veel mensen. Tegen dat besluit is zaterdag in tal van grote steden geprotesteerd.

De Europese sloten vrijdag in het rood. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 736,52 punten en de MidKap verloor 0,1 procent tot 1.034,54 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de min op 34.687,85 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq gaven 0,8 procent prijs.