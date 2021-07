Chipbedrijven en olieconcern Shell in staartgroep rode AEX

De Amsterdamse AEX-index is maandag fors lager begonnen aan de nieuwe handelsweek. Shell behoorde tot de sterkste dalers bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De olie- en gasproducent kampte met een daling van de olieprijzen die volgde op de overeenkomst van oliekartel OPEC en bondgenoten om de productie te verhogen. Ook de Nederlandse chipbedrijven moesten het ontgelden na de stevige koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten van afgelopen vrijdag.

De aanhoudende opmars van de Delta-variant van het coronavirus in veel Europese landen zorgde eveneens voor terughoudendheid op de aandelenmarkten. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent in het rood op 727,48 punten. De MidKap raakte 1,5 procent kwijt op 1018,67 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 1,3 procent in. De Londense FTSE-index zakte 1,4 procent. In Engeland zijn vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen opgeheven ondanks de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in het land.

Shell verloor 1,7 procent in Amsterdam. Andere oliebedrijven werden eveneens lager gezet. In Londen zakte olieconcern BP 1,5 procent en het Franse TotalEnergies daalde 1 procent in Parijs. De OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen zondag overeen de olieproductie vanaf augustus met 400.000 vaten per dag te verhogen, wat de olieprijzen onder druk zet. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 70,79 dollar. Brentolie kostte ook 1,4 procent minder, op 72,61 dollar per vat.

Alle 25 AEX-bedrijven gingen omlaag. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, eigenaar van winkelcentrum Mall of the Netherlands, was de grootste daler met een verlies van dik 4 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal volgde met een min van 2,6 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi zakten meer dan 2 procent. Chipmachinemaker ASML, die later deze week met kwartaalcijfers komt, daalde 1,6 procent.

In de MidKap stonden vastgoedfonds Eurocommercial Properties, luchtvaartcombinatie Air France-KLM, laadpalenfabrikant Alfen en fitnessketen Basic-Fit onderaan met verliezen van ruim 3 procent. Kunstmestproducent OCI en technologiegroep TKH volgden met minnen van 2,6 procent. Biotechnoloog Galapagos, die vorige week nog een flinke koersdreun kreeg na tegenvallende onderzoeksresultaten, was de enige stijger met een plus van 1,8 procent.

De euro was 1,1787 dollar waard, tegen 1,1809 dollar op vrijdag.