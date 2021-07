IEA: verhoging productie kan verwachte krapte oliemarkt opvullen

De overeenkomst van oliekartel OPEC om de olieproductie te verhogen kan een groot deel van het verwachte tekort aan aanbod opvullen. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in reactie op de deal. Het IEA waarschuwde eerder voor krapte op de oliemarkt. Daardoor zouden de prijzen van brandstoffen als benzine mogelijk nog sterker gaan stijgen in de tweede helft van het jaar.

Oliekartel OPEC en andere olieproducerende landen sloten zondag een akkoord om meer olie op te pompen. De zogeheten OPEC+, waartoe ook Rusland en Kazachstan worden gerekend, zal vanaf augustus iedere maand de olieproductie met 400.000 vaten per dag verhogen. De geleidelijke verhogingen gaan door totdat alle productiecapaciteit die wegens de coronacrisis was stilgelegd weer wordt benut, zo maakte het verbond bekend in een verklaring.

Een jaar geleden stortte de oliemarkt nog in door de coronacrisis. Wegens reisbeperkingen was er veel minder vraag naar de grondstof voor benzine, kerosine en diesel. Ook de industrie had minder behoefte aan olie. Daarop spraken de OPEC en Rusland, overigens na hoog oplopende meningsverschillen, af om drastisch te snijden in de hoeveelheid olie die ze zouden produceren.

Maar de olieprijzen liepen de afgelopen maanden hard op, omdat met het economisch herstel de vraag naar brandstoffen ook weer toeneemt. In Nederland bereikte de benzineprijs volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers onlangs zijn hoogste niveau ooit, met een adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) van 1,962 euro. UnitedConsumers verwacht overigens niet dat de prijzen aan de pomp snel zullen dalen.