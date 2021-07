Bloomberg: Apple stelt terugkeer personeel naar kantoor uit

Medewerkers van Apple hoeven op zijn vroegst pas in oktober weer op kantoor te verschijnen. Eerder was dat nog september, maar het technologiebedrijf stelt de terugkeer van medewerkers naar kantoor met ten minste een maand uit vanwege zorgen om toenemende coronabesmettingen en de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De iPhone-fabrikant is een van de eerste grote Amerikaanse techbedrijven die de terugkeer naar kantoor uitstelt. Apple gaat werknemers minstens een maand van tevoren op de hoogte stellen als ze weer terug moeten, aldus de bronnen.

Apple-topman Tim Cook zei in juni dat werknemers per september weer minstens drie dagen per week op kantoor moesten werken. Uit een interne memo bleek toen dat het bedrijf dat verlangde vanwege de dalende besmettingscijfers. Ook bood Apple medewerkers al aan om op kantoor te worden gevaccineerd. Voor het vrijwillige programma werkt Apple samen met drogisterijketen Wallgreens.

Medewerkers uitten eerder kritiek op Apple wegens de snelle terugkeer naar de werkvloer. Ze vonden september te vroeg. Net als in andere delen van de wereld grijpt de Delta-variant van het coronavirus ook in de Verenigde Staten snel om zich heen.

Apple zou verder een hybride winkelconcept onderzoeken, waarbij winkelmedewerkers ook thuis zouden kunnen werken. Volgens Apple kopen consumenten liever online, ook na de pandemie.