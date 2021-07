ABN AMRO krijgt weer tik op de vingers om variabele rente

ABN AMRO heeft ook bij een doorlopend krediet met een woning als onderpand ten onrechte de rente niet mee laten dalen met de marktrente. Klachtencommissie Kifid bepaalde dat in een zaak die door een consument was aangespannen. Eerder kwam Kifid, waar klanten van banken en verzekeraars kunnen aankloppen bij klachten, tot dezelfde conclusie voor normale doorlopende kredieten.

De zaak draait om een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, een doorlopend krediet waarbij de consument de bank het recht van hypotheek op de woning geeft. Tenzij de bank bij het afsluiten duidelijk heeft gemaakt andere richtlijnen te hanteren, mag de consument er volgens Kifid op vertrouwen dat de rente mee daalt met de marktrente.

In het specifieke geval had de klant de lening in 2006 afgesloten, maar volgde het rentetarief vanaf midden 2015 de ontwikkelingen van de marktrente niet meer. Die marktrente daalde vanaf dat moment enkel nog. Volgens ABN AMRO was het rentetarief marktconform en kan de rente niet zomaar worden vergeleken met die van een hypotheek.

De uitspraak van Kifid is een tussenuitspraak die wel al bindend is. Daardoor hebben klant en bank de gelegenheid om een geschikte manier te vinden om de rente vast te stellen. Lukt dat niet, dan zal de geschillencommissie van Kifid die bepalen. Kifid geeft aan meer klachten te hebben ontvangen over het Flexibel Hypotheek Krediet van ABN AMRO. Met die andere zaken gaat de klachtencommissie pas verder als er in deze zaak een oplossing is gekomen.

ABN AMRO kon niet direct reageren op de uitspraak.

Eerder werd ABN AMRO al terecht gewezen bij gewone doorlopende kredieten met variabele rente. Daarvan gaf het bedrijf er zo’n 80.000 uit in de periode waarvoor Kifid de bank vermaande. Consumentenbond Claimservice kondigde in maart aan voor die leningen een miljoenenclaim bij de bank in te dienen. Later gingen de claimclub en de bank om tafel om de mogelijkheden van een compensatieregeling te onderzoeken.