VS en Duitsland akkoord over omstreden gaspijp Nord Stream 2

Rusland riskeert waarschijnlijk Europese sancties als het land straks gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland zou gebruiken om politieke druk uit te oefenen op Oekraïne. Dat is volgens de Amerikaanse overheid de conclusie van een akkoord tussen Duitsland en de Verenigde Staten over het al jaren omstreden gasproject.

“Mocht Rusland proberen om energie als wapen te gebruiken of verdere agressieve acties tegen Oekraïne ondernemen, dan zal Duitsland maatregelen nemen op nationaal niveau en aandringen op effectieve maatregelen op Europees niveau”, heeft de Amerikaanse onderstaatssecretaris voor politieke zaken Victoria Nuland laten weten. Ook zou Duitsland hebben toegezegd een verlenging te ondersteunen van bestaande afspraken tussen Rusland en Oekraïne over de doorvoer van gas.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Duitse bondskanselier Angela Merkel waren het onlangs nog openlijk oneens met elkaar over het bijna voltooide Nord Stream 2-project. Volgens de VS zou de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen, waaronder de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne.

Merkel bleef op een persconferentie met Biden evenwel achter de pijpleiding staan, die zou moeten zorgen voor een directe en zekere energietoevoer voor de grootste economie van Europa. De bondskanselier voegde daar wel aan toe dat Oekraïne ook na de ingebruikname van Nord Stream 2 een “doorvoerland voor energie moet blijven”. Biden benadrukte dat het verschil van mening tussen de Duitse en Amerikaanse bondgenoten de onderlinge verhoudingen niet verstoorde. “Goede vrienden moeten het met elkaar oneens kunnen zijn”, aldus Biden.

De Russische regering zei vorige maand dat Nord Stream 2 tegen het einde van dit jaar eindelijk klaar zal zijn. Aan het project wordt al jaren gewerkt, zij het met onderbrekingen omdat de werkzaamheden door juridisch gesteggel eerder lange tijd stillagen. Washington dreigde eerder ook voortdurend met sancties voor ondernemingen die meewerkten aan de aanleg. Bij het project zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell. De pijpleiding is meer dan 1200 kilometer lang en loopt via de Oostzee. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.